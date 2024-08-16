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Süper Lig ve 1. Lig'de ikinci hafta heyecanı! İşte maç programı...

Süper Lig ve 1. Lig'de ikinci hafta heyecanı! İşte maç programı...

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yarın:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor (Kalyon)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Tüpraş)

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)

Yarın:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)

19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)

21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)

Not: Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

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