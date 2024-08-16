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Altında yükseliş tam gaz! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında yükseliş tam gaz! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın...

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Haftanın son işlem gününde yükseliş devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatı belli oldu. İşte altın piyasası...

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Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 417 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 599 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 2 bin 456 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 455 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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