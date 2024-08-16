Bloomberg'ten çarpıcı iddia: Bankalar İstanbul depremine hazırlanıyor

ABD merkezli yayın yapan Bloomberg Haber Ajansı, İstanbul'da faaliyet yürüten büyük bankaların olası İstanbul depremine hazırlandıklarını yazdı. Bloomberg, Denizbank, Garanti BBVA, QNB Finansbank gibi dev kuruluşların, depreme dayanıklı bina ve Ankara'da operasyonların aksamadan sürmesi için yedek ekip kurma arayışında olduğunu öne sürdü.

Abone ol

Denizbank, nisan ayında İstanbul’daki genel merkez binasını 350 milyon doların üzerinde bir bedelle satın alarak, şehrin en pahalı ticari bölgesindeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Bloomberg, bankanın hemen ardından sessizce alternatif bir yerleşke arayışına girdiğini ve bu arayışın arkasında iş planlarındaki bir değişiklik değil, olası bir depremin yattığını belirtti.

Bloomberg, İstanbul'un Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığı nedeniyle büyük bir depremle karşı karşıya kalabileceğini ve bu durumun bankaları harekete geçirdiğini vurguladı. Özellikle Denizbank gibi büyük kurumlar, deprem sonrası operasyonlarını aksatmadan sürdürebilmek amacıyla Ankara’da yedek ekipler oluşturuyor. Bloomberg’in aktardığına göre, Denizbank’ın yanı sıra Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası da benzer önlemler alıyor.

Bloomberg, Merkez Bankası’nın dahi bazı çalışanlarını yeni inşa edilen İstanbul’daki ofis binasına rağmen Ankara’ya geri çağırdığını belirtti. Bu hamle, kurumların olası bir felaket karşısında hazırlıklarını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Bloomberg'e göre, İstanbul’un sanayi üretimi açısından kritik bir rolü var ve bu bölge, dünya çapındaki tedarik zincirlerinin merkezi olarak kabul ediliyor. Şehrin coğrafi konumu, hem ticaret hem de sanayi açısından Türkiye’nin kalbi olarak görülüyor. Bu yüzden, Bloomberg'in vurguladığı gibi, deprem riskine karşı hazırlıklar sadece bankalarla sınırlı kalmamalı, tüm sektörlerin daha fazla adım atması gerekiyor.

İstanbul’daki sanayi tesislerinin yüzde 80’inin 1999 öncesi yapıldığını ve bu nedenle modern deprem yönetmeliklerine uygun olmadığını hatırlatıyor. Bloomberg’in dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açıklamaları. Bahçıvan, bu eski yapıların büyük bir risk oluşturduğunu ve gerekli adımların atılmaması halinde ülke olarak bu durumun bedelini ödeyeceklerini belirtiyor.

Deprem hazırlıklarının sadece sigorta kapsamıyla sınırlı olmadığını söyleyen Bloomberg, aynı zamanda ekonomik boyutunun da büyük olduğunu vurguluyor. Sigorta sektörü uzmanlarının hesaplamalarına göre, İstanbul’da olası bir büyük depremde ekonomiye 300 milyar dolarlık bir zarar gelebileceği ifade ediliyor.

En büyük sınav İstanbul depremi olacak

Son olarak Bloomberg, Türkiye'nin 1999 İzmit depreminden bu yana karşılaştığı en büyük sınavın İstanbul depremi olacağını belirterek, depremin sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi ekonomik ve toplumsal açıdan derinden etkileyeceğini söylüyor. Bloomberg’in yorumuna göre, bu nedenle deprem riskine karşı atılacak adımların gecikmeden hızlandırılması büyük önem taşıyor.