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Gereksiz korna çalan 46 sürücüye para cezası

Gereksiz korna çalan 46 sürücüye para cezası

Adana'da sivil trafik polislerince gereksiz korna çaldığı tespit edilen 46 toplu taşıma aracı sürücüsüne, toplam 31 bin 740 lira para cezası uygulandı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Farklı noktalarda çalışma yapan sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi.

Kontrol noktalarında durdurulan 46 sürücüye toplam 31 bin 740 lira para cezası uygulandı.

Sürücülerden biri, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilini durağa park eden bir kişiyi uyarmak için korna çaldığı için ceza yediğini savundu.

Denetimde ekipler, trafik akışını engelleyecek şekilde park edilen araçları da çekiciyle kaldırdı.

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