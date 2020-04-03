Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüsün ülkemizde peak yapmasına bir ay daha var

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya dikkat çeken açıklamalar yaptı. Prof. Alpay Azap, "Koronavirüs'ün ülkemizde peak (Zirve) yapmasına bir ay daha var." diye konuştu.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs salgınına ilişkin, "Covid-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. 11 Mart gibi açıklandı ilk vaka; demek ki, 60 gün, 3-4 hafta daha var" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı rakamlara bakıp “Türkiye de Covid-19 pike ulaştı…” diyebilir miyiz? Yani Koronavirüs'ün diğer ülkelerdeki seyrinde olduğu gibi, en üst seviyesine ulaşıp, aşağı doğru iniş yaptığı aşamasına gelindiğinden söz edebilir miyiz? Covid-19’a yakalanmış olan hastaların başında bizzat bulunan, aynı zamanda da Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan hekimlerle konuştum. Hepsi istisnasız aynı cümle ile başladı, 'Henüz değil…” ifadelerini kullandı.

"Hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınarak bakılmalı…"

Sarıkaya, yazısında şu ifadelere yer verdi: Başından bu yana tespitleri, geleceğe yönelik öngörülerinde yanılmayan Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sabah sohbet ederken güzel bir benzetme yaptı:

Nasıl ki farklı ülkelerde virüsün yayılma seyri farklı oldu, bizim şehirlerimizi de bu ülkeler gibi düşünmemiz lazım. Çin’de başladı, zirvesini gördü ve aşağı doğru indi. Ardından İtalya’da aynı durum oldu. Bizim şehirlerimiz için de aynı seyirde geçer; hastalığın ilk görüldüğü gün esas alınarak bakılmalı…

Bu durumda hastalığa ilk rastlanan yer İstanbul olduğuna göre, zirve için nasıl bir hesap yapılmalı?

Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Azap’ın yanıtı her zamanki sakinlik ve netlikte oldu:

Covid-19 vakası ülkelerdeki zirvesine 8-9 haftada ulaşıyor. Yaklaşık 60 günde zirve yapıyor. Hastalığın ilk ortaya çıktığı tarihi 11 Mart gibi açıklandı ilk vaka; demek ki, 60 gün, 3-4 hafta daha var…

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