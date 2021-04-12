TÜRKİYE 55 binleri aşan koronavirüs (Covid-19) vakalarını Ramazan ayında düşürmeyi hedefliyor. Bilim Kurulu'nun saat 18.00'daki toplantısında alınacak kararlar salı günü bakanlar kurulunda nihai halini alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar bekleniyor.

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Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? 60 yaş üstü ve 20 yaş altına yine sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bilim Kurulu bu soruların yanıtı için saat 18.00'da toplandı. Geçen hafta yapılması planlanan toplantı bu haftaya bırakılmıştı. Bugünkü toplantı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Fahrettin Koca'nın son dakika açıklamalar yapması bekleniyor.

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara nihai şekli salı günü toplanacak olan Bakanlar Kurul verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kurul toplantısından sonra ilan etmesi planlanıyor.

Tam kapanma olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada "Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız." demişti. Erdoğan'ın bu sözleri Ramazan ayında Türkiye'nin tam kapanma kararı alabileceği şeklinde yorumlandı.

60 yaş üstü ve 20 yaş altı iddiası

Reuters'e konuşan bir üst düzey yetkili Ramazan ayında 60 yaş üstü ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağının geri geleceğini söyledi.