KKTC’de bileklikle karantina takip sistemi uygulaması başladı! Fiyatı 750 TL

“70 yaş üstü yaşlılar, 12 yaş altı çocuklar, aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği, immünsüpresiv tedavi alan hastalar, kanser hastaları (son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar), 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar, 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar, fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler, nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler, otizm spekturumu, son 3 aydan daha fazla tanı almış psikiyatrik vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır), kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar, diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler, organ ve kök hücre nakilli hastalar, gebelik.”