Bilim Kurulu ilk kez İstanbul'da toplanıyor! Alınacak yeni önlemler neler?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de artan vakaları ele almak üzere İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıda İstanbul için alınacak yeni önlemlerin konuşulacağı öğrenildi.Abone ol
Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Koca, İstanbul için alınan kararları açıklayacak. Koca, muhabirlerin sorularına da yanıt verecek.