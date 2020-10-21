Bilecik'te çukur kazan kadın hayatının şokunu yaşadı! Geniş güvenlik önlemi aldı.

BİLECİK’te bir vatandaşın tarlası için su çukuru açarken bulduğu Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

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Olay, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü’nde meydana geldi. Eşref Biçer isimi vatandaşın eşi Saliha Biçer, su biriksin, bitkiler sulansın diye tarlasında çukur açarken bombaya benzer bir cisim, ardından fişek ve mermeriler buldu. Yaşlı kadın, eşinin gelmesi ile bulunan cismin bomba olduğunu anladı.



Durumu hemen jandarmaya haber Eşref Biçer, eşini de o alandan uzaklaştırdı. Olay yerine gelen ekipler, cismin Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası olduğunu gördü. Durum hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, Kurtuluş Savaşından kaldığı tahmin edilen edilen misket bombası fünye ile patlatarak etkisiz hala getirdi.







"Ben bomba bomba bilmem"

Yaşlı kadın, tarlaya yağmur suların birikmesi için çukur açtığını söyleyerek, "Kazarken baktım demir bir şey çıktı. Sonra onu alıp kenara koydum, ardından mermiler de çıkınca hemen eşime bağırdım. O da demir şeyin bomba olduğunu söyledi. Ben bomba bilmem. Durumu hemen jandarmaya haber verdik, sonra geldiler ve patlattılar" dedi. Öte yandan jandarma imha ekipleri gelinceye kadar tarla civarında geniş güvenlik önlemi aldı.