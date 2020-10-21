BIST 1.214
DOLAR 7,85
EURO 9,31
ALTIN 484,28
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bilecik'te çukur kazan kadın hayatının şokunu yaşadı! Geniş güvenlik önlemi aldı.

İhlas Haber Ajansı

BİLECİK’te bir vatandaşın tarlası için su çukuru açarken bulduğu Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Abone ol

Olay, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü’nde meydana geldi. Eşref Biçer isimi vatandaşın eşi Saliha Biçer, su biriksin, bitkiler sulansın diye tarlasında çukur açarken bombaya benzer bir cisim, ardından fişek ve mermeriler buldu. Yaşlı kadın, eşinin gelmesi ile bulunan cismin bomba olduğunu anladı.

Durumu hemen jandarmaya haber Eşref Biçer, eşini de o alandan uzaklaştırdı. Olay yerine gelen ekipler, cismin Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası olduğunu gördü. Durum hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, Kurtuluş Savaşından kaldığı tahmin edilen edilen misket bombası fünye ile patlatarak etkisiz hala getirdi.


"Ben bomba bomba bilmem"
Yaşlı kadın, tarlaya yağmur suların birikmesi için çukur açtığını söyleyerek, "Kazarken baktım demir bir şey çıktı. Sonra onu alıp kenara koydum, ardından mermiler de çıkınca hemen eşime bağırdım. O da demir şeyin bomba olduğunu söyledi. Ben bomba bilmem. Durumu hemen jandarmaya haber verdik, sonra geldiler ve patlattılar" dedi. Öte yandan jandarma imha ekipleri gelinceye kadar tarla civarında geniş güvenlik önlemi aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 34 metre kaldı! Artvin'de yapılıyor Türkiye'nin en yükseği olacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da sokak ortasında ablasını katletti! Geriye sadece bunlar kaldı
Dağlık Karabağ gerilimi sonrası gözdağı mı? Rusya'dan skandal Türkiye mesajı!
Abdullah Ağar koronavirüse yakalandı! PKK, FETÖ, din baronları ve çekemeyenler sevinsin...
Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı: Goller atacak dendi 30 bin sattı
İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı! İşte o ürünler
ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'da Taliban saldırısı 34 güvenlik görevlisi öldü
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı için iddialı sözler
Aksaray'da boşanma aşamasındaki kadına 'koca' terörü: Çocuklarının yanında ateş açtı
THY Kasım ayı uçuş planı belli oldu! İşte o ülkeler
Eskişehir'de korkunç olay! 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhite cinsel saldırı davası
SMA hastalığı tedavisi var mı SMA hastalığı belirtileri
Yorumlar