Beştepe'de yaşanan koltuk krizinin asıl sorumlusu meğer her şeyi o isim ayarlamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB heyeti arasındaki koltuk krizinde oturma düzenini, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in protokol ekibi tarafınan belirlendiği ortaya çıktı. Habertürk yazarı Kübra Par koltuk krizinin perde arkasını yazdı.

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AB heyetinin Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine koltuk krizi damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Charles Michel ve Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında von der Leyen'ın ayakta kalması tartışma konusu oldu.

Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken, von der Leyen'in ayakta kaldığı, buna tepki gösterdiği ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü. Daha sonra Ursula von der Leyen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılıklı koltuklara oturmuşlardı.

Peki, olay nasıl gelişti? Ankara’daki protokol ekibi neden iki değil de tek koltuklu ve kanepeli bir düzen ayarladı? Olayı soruşturan Habertürk yazarı Kübra Par, edindiği bilgileri köşesinde paylaştı:

Oturma düzenini Michel'in ekibi vermiş

Bu tür görüşmelerden önce gelecek heyetteki liderlerin protokol ekipleriyle Cumhurbaşkanlığı’ndaki protokol ekipleri arasında ön toplantılar yapılıyormuş. Bu ziyaret öncesinde de ön protokol toplantısı gerçekleşmiş. Von der Leyen’in ekibi oturma düzenini hiç gündeme getirmezken, kararları Michel’in ekibi vermiş.

Ankara AB heyetini çok iyi ağırladığı görüşünde. Karşılama töreni yapılmış, zırhlı araç tahsis edilmiş. Yemek 2+2 olarak planlandığı halde onların ricası üzerine 2 kişi daha ekstradan eklenmiş. Dediğim gibi oturma düzeni ise Michel’in ekibi tarafından belirlenmiş.

Michel'in ekibi özür yerine suçu Türkiye'ye attı

Buna rağmen Michel kendi ekibinin ayıbı için özür dileyecek yerde suçu Türkiye’ye atma kolaycılığına kaçtı ve Türk yetkililerin protokol kurallarını katı şekilde uyguladıklarını, Avrupa Komisyonu Başkanı'na farklı ve daha az önem verilir şekilde davranıldığını iddia etti.

Oysa hem AB protokol hiyerarşisi hem de centilmenlik adına yer vermesi gereken kendisiydi.

Daha derinde Alman-Fransız çekişmesi var

İki AB Başkanı arasındaki benzer sorunlar başka alanlarda da yaşanıyor çünkü daha derinde bu bir tür Alman-Fransız çekişmesi aslında. Michel’in Macron’un, Ursula’nın ise Merkel’in desteğiyle geldiği biliniyor. “Aralarındaki ihtilafları bize fatura etmeye çalışıyorlar” yorumunu yapıyor Ankara’daki kaynaklar.

Zaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün “Cumhurbaşkanı'mızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır, talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır, nokta...” diyerek tepki gösterdi.

Peki Von der Leyen’e yapılmış bir ayıp var mı? Elbette var, erkek egemen zihniyet Avrupalı da olsan değişmiyor işte...

Lafın kısası AB, demokrasi standartları ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı nedeniyle Türkiye’yi eleştirmekte haklı olabilir ama koltuk krizinde Ankara’nın suçu yok gibi görünüyor.