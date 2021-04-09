ABD'de aynı yerde aşı olan 11 kişide ağır semptomlar çıktı! Aşı alanı kapatıldı

ABD'de aşılama süreci son hızla devam ederken Colorado'da endişe verici bir gelişme yaşandı. Bir aşı merkezinde aşı olan 11 kişide ağır semptomlar çıkınca aşı alanı kapatıldı.

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31 milyondan fazla insanda coronavirüs vakasının tespit edildiği ABD’de aşılama süreci büyük bir hızla devam ediyor. Fakat Colorado’daki bir aşı merkezinde Johnson & Johnson’ın geliştirdiği aşıyı olan 11 kişide ağır semptomların ortaya çıkması bölgede panik yarattı.

Colorado’daki Dick’s Sporting Goods Park’ta kurulan aşı merkezine giden ve aşı olan 11 kişinin kısa bir süre sonra fenalaşması yetkilileri harekete geçirdi. Bir süre önce onaylanan Johnson & Johnson’ın aşısını olanlarda mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkilerin görülmesi üzerine aşı merkezi kapandı.

"Aşıdan sonra semptom olması normal"

Denver Post gazetesinde yer alan haberde bu kişilerden ikisinin hastaneye kaldırıldığını açıklarken 9 kişinin ise aşı merkezinde tedavi altına alındığı belirtildi. ABD’li yetkililer tek dozluk aşıdan sonra böyle bir durumun normal karşılanabileceğini belirterek, “Bugün Commerce City’de aşılanan kimsenin endişe etmesine gerek yok. Aşıdan sonra semptom olması normal” açıklamasını yaptı.

Aşı sürecini yöneten Kevin Massey, “O gün 1700’den fazla insan corona virüsü aşısı oldu ve bunlardan 11’i hastalandı. Hastalanma oranı yüzde 0.8” dedi.