Trabzonspor'a transferde Youssouf Sabaly müjdesi

İlk görüşmede 2 milyon Euro imza parası isteyen Bordeaux'nun 28 yaşındaki sağ bek geri adım attı. Bordo-Mavililer, transferi 1.5 milyon Euro’ya bitirmeyi hedefliyor.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesinde ilk sırada yer alan Senegalli savunma oyuncusu Youssouf Sabaly'de yeni bir gelişme yaşandı. Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu, yapılan ilk görüşmede imza parasıyla birlikte 2 milyon Euro talep etmiş ancak rakamı yüksek bulan bordo-mavililer, pazarlıkları durdurmuştu.

Sabaly cephesinin önemli bir adım atarak imza parasından 250 bin Euro indirdiği, Trabzonspor'un ise bedeli 1.5 milyon Euro'ya düşürmek için pazarlıklara yeniden başladığı öğrenildi.

Abdullah Avcı çok istiyor

Avcı'nın, şartlar oluşması halinde kaçırılmaması gerektiğini vurguladığı Sabaly'nin bonservis bedelinin olmaması ve hem sağ hem de sol bekte oynayabilmesi bordo-mavili kulübün iştahını kabartıyor.