AK Parti hükümetinden 2023 öncesi ''seçmen'' düzenlemesi! 3 ay ikamet zorunluluğu

Yerel yönetimler ve seçimlerle ilgili yasa değişikliği hazırlayan hükümet, seçmen kütüğü, muhtar seçimleri ve muhtarların sorumluluklarında ekleme ve değişikliğe gidiyor. Taslakta oy kullanmak için en az 3 ay ikâmette oturulması, muhtar ve heyetleri için de ‘önceden adaylık’ şartı getiriliyor.

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Hükümet, yerel yönetimleri yakından ilgilendiren bazı yasalarda değişikliğe hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak, tartışmaya açıldı. Daha çok muhtarlıklara ilişkin kriterlerin değiştirilmesine yönelik hükümler içeren taslakta, seçmen kütükleri ve büyükşehir belediyelerinin çalışma esaslarına ilişkin de düzenlemeler yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre hazırlanan taslakta 'Köy ve mahalledeki seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçim başlangıç tarihi itibariyle en az 3 aydan beri o köy veya mahallede oturma şartı' aranacak. Böylece, seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin aktarılması önlenmiş olacak.