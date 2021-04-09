BIST 1.417
DOLAR 8,17
EURO 9,71
ALTIN 458,50
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

AK Parti hükümetinden 2023 öncesi ''seçmen'' düzenlemesi! 3 ay ikamet zorunluluğu

Yerel yönetimler ve seçimlerle ilgili yasa değişikliği hazırlayan hükümet, seçmen kütüğü, muhtar seçimleri ve muhtarların sorumluluklarında ekleme ve değişikliğe gidiyor. Taslakta oy kullanmak için en az 3 ay ikâmette oturulması, muhtar ve heyetleri için de ‘önceden adaylık’ şartı getiriliyor.

Abone ol

Hükümet, yerel yönetimleri yakından ilgilendiren bazı yasalarda değişikliğe hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak, tartışmaya açıldı. Daha çok muhtarlıklara ilişkin kriterlerin değiştirilmesine yönelik hükümler içeren taslakta, seçmen kütükleri ve büyükşehir belediyelerinin çalışma esaslarına ilişkin de düzenlemeler yer alıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre hazırlanan taslakta 'Köy ve mahalledeki seçmenlerin oy kullanabilmesi için seçim başlangıç tarihi itibariyle en az 3 aydan beri o köy veya mahallede oturma şartı' aranacak. Böylece, seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin aktarılması önlenmiş olacak.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Vakalar arttı! Samsun’da uzaktan eğitim kararı verildi
Kastamonu'da hasta ziyaretine giden kişi 42 kişiye virüs bulaştırdı
Ahmet Hakan yazdı: Bakan Koca'dan 'Bu gidiş nereye?' sorusuna yanıt!
Hastaneye gideceğini söyledi! Aydın'da genç kız bakın nerede bulundu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: AB ile ilişkiler bize bağlı
Fenerbahçe, Fazıl Say'ı çıldırttı: Kaç yıllık çile bu; ruhsuzluk, inançsızlık...
Bildiri yayınlayan 10 amirale 5 kritik soru! Gözaltı süresi uzatıldı
Numan Kurtulmuş: Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın Mussolini'ye bakın
2 yıl hapsi isteniyor! Vatandaşı engelleyen polise soruşturma
Gaziantep'te 9 yaşındaki işitme engelli çocuktan yürek yakan haber geldi
Yorumlar