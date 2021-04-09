Ahmet Hakan yazdı: Bakan Koca'dan 'Bu gidiş nereye?' sorusuna yanıt!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arasında geçen görüşmeyi kaleme aldı.

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Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arasında geçen görüşmeyi yazdı. Bakan Koca'ya, 'Bu gidiş nereye?' sorusunu yönelten Ahmet Hakan, "Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.” cevabı aldı.

İşte, Ahmet Hakan'ın dikkat çeken o yazısı:

Bakan Koca’ya “Bu gidiş nereye?” diye sordum

Vaka sayıları artıyor. Hem de çok fazla artıyor. Halkta bıkkınlık var. Hem de çok fazla bıkkınlık. Tam kapanma dendiğinde akla ekonomi geliyor. Aşı konusunda hız kesildi. Pek bir ilerleme yok gibi.

İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

İlk sorum şu oldu:

“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”

Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:

“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”

Peki ya çözüm?

Bakan Koca, çözümü şöyle anlattı:

“Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok.”