Fenerbahçe, Fazıl Say'ı çıldırttı: Kaç yıllık çile bu; ruhsuzluk, inançsızlık...

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçından ardından isyan etti.

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Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe, 17. dakikada Enner Valencia'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti. Helenex Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın 35'te kaydettiği gol, karşılaşmanın skorunu ilan etti.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan ve Emre Belözoğlu'nun da çare olamadığı Fenerbahçe, taraftarını kahretmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say bile çileden çıktı.

''Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık, ve hatta yeteneksizlik''

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı; ''Kaç milyon Fenerbahceliyiz dostlar? 30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık, ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu “çile” niye seyredilsin ki? Sen söyle arkadaş...@12numaraorg''