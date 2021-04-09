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ABD'den 'Türkiye’deki konferans' açıklaması: Hazırlıklar sürüyor

ABD, Afgan müzakerecilerin görüşmelerinde ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmak için Türkiye'de düzenlenecek konferans için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

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Afganistan’da yıllardır bitmek bilmeyen kaos ve şiddet ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık bir süre önce gündeme gelen ve Türkiye’de düzenlenmesi planlanan barış konferansı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Afgan müzakerecilerin görüşmelerinde ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmak için Türkiye’de düzenlenecek konferans için hazırlıkların sürdüğü vurgulandı.

1 Mayıs’ta çekilme gündemde

ABD Başkan Joe Biden, Afganistan’daki son 3,500 Amerikan askerinin daha önce belirlenen 1 Mayıs’ta geri çekilip çekilmeyeceğine karar veriyor.

ABD’nin önceki Başkanı Donald Trump yönetiminde Taliban ile Şubat 2020’de imzalanan anlaşmada Afganistan’daki son 3,500 Amerikan askerinin çekilmesi için 1 Mayıs son tarih olarak belirlenmişti.

Biden yönetimi, barış anlaşması ve sürenin bitiminden önce ateşkese varılması için Taliban ve ABD destekli Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gan hükümeti üzerinde uluslararası baskı oluşturmaya çalıştı.

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