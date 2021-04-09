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Sivas'ta hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı

Sivas'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan cipte hasar oluştu.

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Reşat Altun idaresindeki 34 JV 6229 plakalı cip seyir halindeyken kaputundan duman çıkmaya başladı. Sivas Havalimanı'na bir kilometre mesafede Altun, aracı sağa çekerek park etti. Araçta bulunan 4 kişi indi.

Altun'un haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu cipte çıkan yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araçta ciddi hasar meydana geldi.

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