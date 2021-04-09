Thiam 90+5'te yerde kaldı Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında 90+5. dakikada Thiam'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası sarı-lacivertliler penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

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Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe, 17. dakikada Enner Valencia'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti. Helenex Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ın 35'te kaydettiği gol, karşılaşmanın skorunu ilan etti.

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 63 yaptı. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Helenex Yeni Malatyaspor'un puanı ise 33 oldu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin birçok topu direkten dönerken uzatma dakikalarında Thiam'ın ceza sahası içerisine düşürülmesine devam kararı veren Halis Özkahya ve VAR hakemi Ali Şansalan sarı-lacivertlileri çıldırttı. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada kıyameti kopardı ve penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Emre Belözoğlu: Son dakikada bir penaltımız vardı

Maçın ardından konuşan Emre Belözoğlu, "Şansa inanmıyorum. Fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Yeterli pozisyona giren bir takım vardı. Pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Son dakikada bir penaltımız vardı. Pozisyonda VAR'a gidillemesi konuşulması gereken bir konu. Kazanacağımıza çok inanmıştım. Ama olmadı, üzüntülüyüz" diye konuştu.

Ahmet Çakar: Thiam'a yapılan net bir penaltı

Eski Hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çakar, "Ferdi ye en az sarı kart verilmeliydi . Samatta'nın arkası dönükken koluna çarpan top penaltı değil. Ama son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı" diye yazdı.

Deniz Çoban: Mame Thiam'a yapılan net penaltı

Eski Hakem ve futbol yorumcusu Deniz Çoban. "Mame Thiam'a yapılan net penaltı. Hakem pozisyona çok hakim olduğu için VAR karışmıyor. Maçın son anı kritik bir dakika, burada VAR'a kapı açılıyor ama hakem kendinden emin. Halis Özkahya, VAR ile görüştü. Ali Şansalan'ın yapacağı hiçbir şey yok."