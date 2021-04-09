Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yol haritasını açıkladı! Ramazanda sokağa çıkma yasağı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kötü gidişatın önüne geçmek için ''Önce tedbir, sonra aşı ya da önce aşı, sonra tedbir değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok. Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor.” dedi.

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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu. Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Vahim tablo herkesi endişeye sevk ederken Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı telefonla aradı ve çarpıcı bilgiler paylaştı.

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi: Vaka sayıları artıyor. Hem de çok fazla artıyor. Halkta bıkkınlık var. Hem de çok fazla bıkkınlık. Tam kapanma dendiğinde akla ekonomi geliyor. Aşı konusunda hız kesildi. Pek bir ilerleme yok gibi. İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

İlk sorum şu oldu: “Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”

Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu: “Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”

Peki ya çözüm?

Bakan Koca, çözümü şöyle anlattı:“Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... ‘Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok.”

Aşıda durum nedir?

Bakan Koca, bu konuda ayrıntılı bilgiler verdi; Aşı konusu, sadece bizde değil tüm dünyada sorun. Yapılan bütün hesaplar, tüm dünyada şaştı. Müthiş bir aşı savaşı var. Sözleşmelere uyulmuyor. Ama biz ısrarla takipteyiz. Biz peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac, her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek. Bu ay da gelmiş olacak, gelecek ay da gelmiş olacak. BioNTech’ten 4.5 milyon doz geldi, biliyorsunuz. Uğur Hoca’yla dün görüştüm, yakın takipteyim. Haziran ayı dahil olmak üzere bu sayı da artacak. BioNTech’in miktar olarak artacağı kesin.''

Rus aşısı: Üçüncü alternatif Sputnik. Dün Rusya Sağlık Bakanı’yla görüştüm. Gelecek hafta ekiplerle bir araya geleceğiz. Toksikolojisi eksikti, biz başlattık. Ara sonuçlar iyi çıktı, onu devam ettiriyoruz. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Benim temel hedefim şu: Mayıs, en geç haziran sonu 40 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak. İkinci hedefimiz ise şu: Temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz. 40 yaş üstü, zorluklar var, biliyorum. Ama ben sonuç alacağımıza inanıyorum. Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünü her şartta aşılayabileceğimize inanıyorum.

“Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor''

Bakan Koca’nın net mesajlarından biri de şuydu: “Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım.” Peki ne yapılacak? Yeni kararlar mı gelecek? Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı var, salı günü ise Bakanlar Kurulu... Bakan Koca, bu iki toplantıyı hatırlatıp yeni kararlara yönelik bir şey söylemedi. Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağıya doğru gitmeye başlayacak? Bakan Koca’nın bu konuda öngörüsü şöyle: “Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz.”

65 yaş üstü aşılandı. Bunun nasıl bir etkisi oldu?

Bakan Koca, bu soruya “Kesinlikle olumlu etkisi oldu” diye cevap verdi. Ve rakamlarla bu olumlu etkiyi anlattı: ''Artan vaka sayısına göre hastanede entübe olan, yoğun bakıma alınan, hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz.

Vefatlar: 65 yaş üzeri kişilerin vefat oranı, yüzde 20’ye yakın düştü. Başka bir parametre söyleyeyim: 20 yaşla 64 yaş arası ölüm oranı yüzde 20’den yüzde 32’ye çıkarak yüzde 50’nin üzerinde arttı. Bu oranlar, aşının etkisini ortaya koyuyor.

Yoğun bakım: Ocak ayında vaka sayısı 5-6 bin iken bizim günde ortalama 100’e yakın yoğun bakıma giren hastamız olurdu. Şimdi vaka sayısı 54-55 binlerde... Yoğun bakıma giren hasta sayımız 300... Entübe olanlar da 100’den 300’e çıktı. Vaka sayısı 9 kat artarken, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı üçte bir artıyor.

“Sağlık sisteminde tıkanma var mı?''

Bakanı Koca’ya “Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu?” diye sordum. Bakan net konuştu: “Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında.”

Şu anda yaşadığımızın adı pik midir?

Bakan Koca’nın bu konuda söyledikleri şunlar: “Dalga değil. Bu bir pik. Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da dördüncü pik. Bu pikin diğerlerinden bir farkı var. Öncekilerde mutant yoktu. Şimdi mutant gelişti ve bulaşıcılık daha da arttı. Özellikle ev içi bulaş oranında büyük artış var. Bulaşıcılık yakın temasla mümkün olabiliyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasla. Dolayısıyla bizim hareketi azaltıp yakın teması önlememiz lazım. Bu şimdi çok daha önemli hale geldi.”