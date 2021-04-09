Emre Belözoğlu isyan etti: Son dakika penaltımız verilmedi

Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Fenerbahçe Futbol Direktörü şans yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söylerken, "Son dakikada bir penaltımız vardı. VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir konu" dedi.

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Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, Malatyaspor maçını değerlendirirken, "Kaybedilen 2 puan. Fenerbahçe kendini bu kadar sıkıntıya, çıkmaza sokamaz. Haksızlık yapıyorum gibi olmasın ama Fenerbahçe, Malatya'ya bir puanda 5 puan kaybedemez" dedi.

Maçla ilgili olarak ise Belözoğlu, "Daha net oynamamız gerekirken zorlandık. Kendi boyumuzu kendimiz uzattık. Oyunu çok zorladık. Maçın artısı ve eksisini arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Arkadaşlarımız, ppozisyonlara girdi ama değerlendirme konusunda zaafiyetimiz var. Fenerbahçe sezona baktığımızda Malatyaspor'a 5 puan kaybetmez" ifadelerini kullandı.

''Son dakikada bir penaltımız vardı''

Şansa inanmadığını vurgulayan Emre Belözoğlu, "Şansa inanmıyorum. Fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Yeterli pozisyona giren bir takım vardı. Pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Son dakikada bir penaltımız vardı. Pozisyonda VAR'a gidillemesi konuşulması gereken bir konu. Kazanacağımıza çok inanmıştım. Ama olmadı, üzüntülüyüz" diye konuştu.

''Herkes kaybedecek''

Sezonun geri kalan bölümü için ise Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, "Çok daha maç var. Herkes kaybedecek. Biz bu anlamda yeterince kaybetmiştik. Üzgün olduğumu daha önce söylemiştim. Yapmamız gereken sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmamız. Üç gün sonra yine maç var. Ona konsantre olmalıyız. Bugün isteyen, arzulayan, zaman zaman kötü oynayan bir takım vardı. Üzgünüz. Sonuna kadar kovalayacağız" açıklamasını yaptı.