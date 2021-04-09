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Trabzonspor'dan Edin Visca bombası! İlk temas kuruldu

Edin Visca ile Medipol Başakşehir'in yolları sezon sonunda ayrılabilir. Abdullah Avcı eski öğrencisini ısrarla kadrosuna katmak istiyor.

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Süper Lig'de zor günler geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren son şampiyon Medipol Başakşehir'de bir dönem sona erebilir. 2011'den bu yana Başakşehir forması giyen Bosna Hersekli yıldız Edin Visca sezon sonunda kulüpten ayrılabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı eski öğrencisini ısrarla kadrosunda görmek isterken oyuncunun menajeriyle de temasa geçilmişti.

Trabzonspor, Başakşehir'in kapısını çaldı
31 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olan Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in kapısını çaldı. Oyuncuya daha önce gelen teklifleri doğrudan reddeden Başakşehir bu kez sezon sonunu işaret etti. Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer büyük kulüplerin de ilgilendiği Edin Visca'nın Abdullah Avcı faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha yakın olduğu öne sürüldü. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

Abdullah Avcı, bu transfer için yönetimden haber bekliyor
Gelecek sezon kanatlarda Nwakaeme ile Visca'yı oynatmayı planlayan Abdullah Avcı, bu transfer için yönetimden haber bekliyor. Medipol Başakşehir 33 puanla kümede kalma mücadelesi verirken Edin Visca ise bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 5 gol atıp 6 asiste imza attı.

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