BIST 1.417
DOLAR 8,16
EURO 9,71
ALTIN 458,71
HABER /  SPOR
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Avrupa'nın peşinden koştuğu İsmail Çokçalış'a nazar değdi

Bursaspor'un genç oyuncusu İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu. Çokçalış'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Abone ol

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor'un sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın süreçte ameliyat olacak.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti. Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den de birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu
Trabzonspor'dan Edin Visca bombası! İlk temas kuruldu
İrfan Buz: Bir puan bizim açımızdan çok çok önemli
Adil Gevrek: Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli
81 ile genelge gönderildi! İskeleler için yeni kurallar getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yol haritasını açıkladı! Ramazanda sokağa çıkma yasağı...
282 bin çalışana 1.500 TL destek TBMM'den geçti! İşte detaylar
Arsenal 90+4'te yıkıldı! İşte gecenin toplu sonuçları
Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi
Emre Belözoğlu isyan etti: Son dakika penaltımız verilmedi
Yorumlar