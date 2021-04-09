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Mersin'de 1 haftadır kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN’in Silifke ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki Berrin Dalyanoğlu Keskin isimli kadın kuyuda ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Berrin Dalyanoğlu Keskin (50) bir hafta önce kaybolunca yakınları ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramada ulaşılamayan Keskinoğlu, bugün Mara Mahallesi'ndeki bir kuyuda üzeri taşlarla örtülü şekilde ölü olarak bulundu. Kuyudan çıkartılan Keskin'in cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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