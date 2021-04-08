Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor
İSTANBUL'da 20 yıl boyunca ithalat yapan Rıdvan Akıncı, pandemi nedeniyle rağbet azalınca başladığı işte şimdi paraya para demiyor.
İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Rıdvan Akıncı, Çin'den getirttiği ahşap karıştırıcı çubukların pazarlamasını yapıyordu. Akıncı, koronavirüs nedeniyle işlerinde düşüş nedeniyle memleketi Tokat'ta döndü.
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Akıncı, pazarlamasını yaptığı ahşap çay-kahve karıştırıcılarının üretimiyle ilgili Ar- Ge çalışması yaptı.
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Akıncı, 3 ay önce Pazar ilçesinde 800 metrekare kapalı alanı bulunan fabrikada ahşap karıştırıcı çubuk üretimine başladı.
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28 kişiye iş imkanı sağlayan fabrikada üretilen karıştırıcı çubuklar yoğun talep gördü.
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