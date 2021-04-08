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Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor

Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor

İSTANBUL'da 20 yıl boyunca ithalat yapan Rıdvan Akıncı, pandemi nedeniyle rağbet azalınca başladığı işte şimdi paraya para demiyor.

Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor

İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Rıdvan Akıncı, Çin'den getirttiği ahşap karıştırıcı çubukların pazarlamasını yapıyordu. Akıncı, koronavirüs nedeniyle işlerinde düşüş nedeniyle memleketi Tokat'ta döndü. 

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Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor

Akıncı, pazarlamasını yaptığı ahşap çay-kahve karıştırıcılarının üretimiyle ilgili Ar- Ge çalışması yaptı.

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Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor

 Akıncı, 3 ay önce Pazar ilçesinde 800 metrekare kapalı alanı bulunan fabrikada ahşap karıştırıcı çubuk üretimine başladı. 

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Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor

28 kişiye iş imkanı sağlayan fabrikada üretilen karıştırıcı çubuklar yoğun talep gördü.

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