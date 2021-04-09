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Fuat Oktay: Mario Draghi'yi özür dilemeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak özür dilemeye davet etti.

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İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da konuya ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.

"Özür dilemeye davet ediyorum"
Oktay, sözleri nedeniyle Mario Draghi'yi özür dilemeye davet

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

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