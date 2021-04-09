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Bursluluk sınavı ile Adaylık Kaldırma Sınavı tarihleri değişti! Ziya Selçuk açıkladı

İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. "Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" şeklinde konuştu.

125 bin öğretmen aşılanacak
Köy okullarında başlamak üzere çoğunluğunun aşılandığını ifade eden Bakan Selçuk, “Tanımladığımız öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı. 125 bin öğretmen de önümüzdeki hafta aşılanacak” dedi.

Yaz tatilini iki hafta kısalttık
2 Temmuz'da okulun kapanacağını ilan ettiğini, ara tatilini kaldırdıklarını belirten Selçuk, “2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. 

Yaz tatilini iki hafta kısalttık. Yazın televizyon devam edecek, internet desteğimiz devam edecek. Gençlik merkezlerinde, okul, kurs, spor alanlarında eğitimlerimiz devam edecek.

Rehberlik faaliyetlerimiz, masal evlerimiz açık olacak. Şimdi olduğu gibi isteyen öğrencilerimiz gelsin diyebileceğiz” ifadelerine yer verdi.

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