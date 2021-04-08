İstanbul Türkiye'nin Vuhan'ı oldu en çok vaka olan ilçelere bakın
İSTANBUL Aile Hekimleri Derneği, 4700 aile hekiminden aldığı veriler ile HES uygulamasındaki renk skalasını özel algoritmayla sayısal veriye döktü ve bazı bölgelerde Covid-19 röntgenini çekti. 10 Mart-4 Nisan aralığında özellikle bu bölgelerde vaka patlaması yaşanıyor. İşte korkutucu rakamlardan detaylar...
Covid-19 salgınında üçüncü kez Türkiye’nin Vuhan’ı haline gelen megakent İstanbul’daki tablo her geçen gün kötüye giderken, ilçe ve mahalle bazlı vaka artış oranları da özel bir algoritma ile ortaya çıkartıldı.
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Bilim Komisyonu üyeleri, "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasındaki renk skalasını, piksel bazlı olarak özel bir algoritma ile sayısal veriye dökerek, kent genelindeki 4700 aile hekimindeki verilerle bir araya getirdi. Doğruluk payının yüzde 99 olarak saptandığı verilere göre İstanbul’daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7 arttı.
Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, hem elde edilen verileri hem de İstanbul’un Covid-19 karnesi için şunları söyledi: “Hayat Eve Sığar uygulamasındaki renk skalasını piksel bazlı olarak sayısal veriye dönüştürdük. Sahadan elde edilen verilerle, piksel bazlı renk skalasındaki sayısal verileri birbiriyle karşılaştırdığımız özel bir algoritma sayesinde vaka artış oranlarını yüzde 99 doğruluk payı ile yayınladık. Hayat Eve Sığar uygulaması gibi oluşturduğumuz veri seti de sürekli yenileniyor. Buna göre İstanbul’daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7 arttı.
Örneğin vaka artışı olan bir ilçenin, vaka artışı olmayan bir ilçeye yarattığı risk de yüzde 7.5 oranında artmış durumda. Biz buna kombine artış riski diyoruz. Söz gelimi Pendik’te vakalar ciddi oranda artıyorsa, Kartal ilçesinde hiç vaka artışı olmasa da kombine risk dolayısıyla yüzde 7.5’lik etkileşim olması kaçınılmaz.