Bildiri yayınlayan 10 amirale 5 kritik soru! Gözaltı süresi uzatıldı

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı 'darbe' imalı bildiriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 amiral için ek gözaltı süresi alındı. Amirallere 5 kritik soru sorulacak? İşte ayrıntılar...

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104 emekli amiralin yayınladığı darbe tehditli bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Savcılığın talebiyle 4 günlük gözaltı süreleri dolan 10 emekli amiral için ek gözaltı süresi alındı. Gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Soruşturmada 5 kritik soruya cevap aranıyor. Üzerinde en titizlenilen konu ise emekli amirallerin bildiriyi hazırlarken muvazzaf askerlerle irtibat kurup kurmadığı....

10 emekli amiralin gözaltı süresi neden uzatıldı?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, gözaltındaki emekli amirallerin HTS kayıtları gelmiş ancak onların analizleri tamamlanmadığını yazdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital materyallerin çokluğu, bunlar üzerindeki incelemenin sürdüğü, şüpheli sayısının fazlalığı, henüz bunların ifadesinin alınmadığı, üzerlerine atılı suçun Anayasal düzene karşı suç işlemek üzere anlaşma gibi önemli bir iddia olması nedeniyle gözaltı süresini uzattı.

Ne üzerinde duruluyor?

Emekli amirallerle ilgili soruşturma kapsamında 5 kritik soruya cevap aranıyor. İşte o sorular...

1- Emekli amirallerin muvazzaflarla bir irtibatı var mı?

2- Bildiri kimlere gönderildi, kendisine bildiri geldiği halde imzalamayan oldu mu? 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye 86 emekli amiralin katılmadığı ifade ediliyor.

3- Bildirinin hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yönetici konumunda olanların dış irtibatları var mı?

4- Bildirinin hazırlanıp yayınlanma sürecinde siyasilerle irtibat kuruldu mu?

5- Bildirinin gece yayınlanması kararı nasıl alındı?

Hükümet cephesi de hazırlık yapıyor

27 Nisan’da e-muhtıraya muhatap olmuş, 15 Temmuz’da kanlı bir darbe girişimine maruz kalmış olan AK Parti’nin, iktidar olduğu günden bu yana “darbe tehdidi” eksik olmadığı için yoğurt üflenerek yeniliyor. Emekli amirallerle ilgili soruşturma dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Ama aynı zamanda bir takım idari düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor.