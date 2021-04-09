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Gaziantep'te 9 yaşındaki işitme engelli çocuktan yürek yakan haber geldi

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te, parktaki süs havuzuna giren 9 yaşındaki işitme engelli Halil İbrahim Yıldız boğuldu.

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Olay, öğle saatlerinde, Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli Halil İbrahim Yıldız, Yeşilvadi Parkı'ndaki havuza girdi. Bir süre sonra çocuğu suda hareketsiz bulanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla parka gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Halil İbrahim Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

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