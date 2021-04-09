Ankara'da FETÖ operasyonu! 53 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar yapıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.