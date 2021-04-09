BIST 1.417
DOLAR 8,16
EURO 9,70
ALTIN 459,35
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

Ankara'da FETÖ operasyonu! 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamamaya göre, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 19'u muvazzaf, 32'si görevden uzaklaştırılmış ve 2'si emekli asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa’da iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD Karadeniz'e savaş gemisi göndermeyi düşünüyor
ABD'den 'Türkiye’deki konferans' açıklaması: Hazırlıklar sürüyor
Bursluluk sınavı ile Adaylık Kaldırma Sınavı tarihleri değişti! Ziya Selçuk açıkladı
Mersin'de 1 haftadır kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Kartal'da bunalıma giren kadın intihar teşebbüsünde bulundu
Beşiktaş'tan Atiba için tarihi karar: İstediğin zaman...
Sivas'ta hareket halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü
Avrupa'nın peşinden koştuğu İsmail Çokçalış'a nazar değdi
Bursa'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu
Yorumlar