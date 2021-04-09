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Vakalar arttı! Samsun’da uzaktan eğitim kararı verildi

SAMSUN’da, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 8'inci ve 12’nci sınıflar dışındaki öğrenciler için uzaktan eğitim kararı alındı.

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Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kentte vaka sayısındaki artışın önlenmesi amacıyla uzaktan eğitim kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüz eğitime devam edilmesine, 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesi, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edilmesine, okul öncesi eğitim-öğretim kurumları ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmesine, 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine, 5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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