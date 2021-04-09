BIST 1.407
DOLAR 8,15
EURO 9,69
ALTIN 457,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan’da Aradığın Ne Varsa Cepte Şok’la Kapında

İzmir'de ekipler baskın yaptı çete çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de polis ekipleri Türk ve Alman vatandaşlarını dolandıran çeteyi çökertti.

Abone ol

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir polisi, çok titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda S.Ç. (46) ve Z.Ç.'nin (41) kurmuş oldukları suç örgütünün 5 ayrı dolandırıcılık eylemine karıştığı ve mağdurları 529 bin 420 avro dolandırdıkları belirlendi.

Ekipler, şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 3 adet kol saati, 4 adet silah, 1 adet av tüfeği, 86 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 3 adet dekont ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.


Tutuklandılar
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgüt kurucuları olduğu değerlendirilen S.Ç. ve Z.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Z.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çin'den getirtiyordu Tokat'ta üretime başladı sipariş yağıyor! Paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Çolak, Galatasaray'a dönmek istiyor
Yağışlar sonrası müthiş haber! İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,51'e yükseldi
Vakalar arttı! Samsun’da uzaktan eğitim kararı verildi
TOGG pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor
Hastaneye gideceğini söyledi! Aydın'da genç kız bakın nerede bulundu
Prof. Dr. Enginyurt 'Temmuzda nefes alacağız' deyip normale dönüş tarihi verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: AB ile ilişkiler bize bağlı
Fenerbahçe, Fazıl Say'ı çıldırttı: Kaç yıllık çile bu; ruhsuzluk, inançsızlık...
Bildiri yayınlayan 10 amirale 5 kritik soru! Gözaltı süresi uzatıldı
Numan Kurtulmuş: Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın Mussolini'ye bakın
Yorumlar