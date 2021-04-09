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Sinop'ta kayıp olarak aranıyordu! Ormanda cesedi bulundu

SİNOP'ta iki gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınmayan 52 yaşındaki adamın cesedi ormanlık alanda bulundu.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan evinden iki gün önce ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hüseyin Erkan'ın (52) ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Çorak köyü Ağalı mevkisinde ormanlık alanda yaptıkları aramada Erkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Erkan’ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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