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Muğla'da köylüler yıllardır 'intihar deresi'nin sırrını çözemiyor

MUĞLA'da halk arasında ‘İntihar Deresi’ diye adlandırılan derede yılın belli dönemlerinde çok sayıda içi boş salyangoz kabuğunun bulunmasına anlam veremeyen yöre halkı, salyangozların burada intihar ettiğine inanıyor.

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Yatağan ilçesi, Kırsal Çaybükü Mahallesi ile Gökpınar Mahallesi arasında kalan ve geçmişte çobanların bir araya gelerek yemek yedikleri dere üzerinde yıllardır yılın belirli günlerinde yüzlerce salyangoz kabuğu çevreye yayılıyor. Mahalle sakinleri ise salyangozların intihar ettiği yönünde rivayetlerin bulunduğunu söyledi.

Sadece kabukları var
Gökpınar Mahallesi'nde oturan ve çocukluğunun bu bölgelerde geçtiğini söyleyen Nazmi Şahin, bu güne kadar canlı bir salyangoza rastlamadığını, sadece kabukları gördüklerini söyledi.

Şahin, olayla ilgili şöyle konuştu: Doğma büyüme Gökpınar köyünde yaşadım. Çocukluk yıllarımda buralarda hayvan otlatırdık. Çocukluk yıllarımızda bu bölgede diğer köylerden gelen çobanlar ile burada toplanır ve yemeğimizi yerdik. Ömrümüz buralarda geçti. Salyangozlar dikkatimi çekti. Biz buralarda hayvan otlatırken salyangozların hareketli bir dönemini görmüyorduk. Canlısını göremiyorduk. Fakat içi boş salyangozlar bu bölgede nereye gitsek görüyoruz."

"Rivayete göre..."
"Rivayete göre salyangozların burada ömrünü tamamladığı ya da intihar etmiş salyangozlar ile karşılaştık. Nedenini de tam olarak bilmiyoruz. Bundan dolayı burasının adı intihar deresi diyorlar. Ama Allah’ın rahmeti nasıl oluyorsa bizim de aklımız ermiyor. Birileri atmış olsa bile birkaç tane olur"

Sebebi kış uykusu mu?
Bu bölgede yılın belli dönemlerinde görülen salyangoz kabuklarının, kesin olmamakla birlikte kış uykusu için bu bölgeyi seçen salyangozların aşırı soğuk havalarda ölmesinden dolayı kaynaklandığı düşünülüyor.

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