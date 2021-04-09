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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Erdoğan'ı durduramazsınız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan'ı durduramazsınız" Hastag'iyle dikkat çeken ifadelere imza attı.

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 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını '#ErdoğanıDurduramazsınız' etiketi ile Twitter'dan paylaştı ve "Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, dur durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız! Evet, Erdoğanı durduramazsınız" ifadelerini kullandı.

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