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Tekirdağ'da film gibi olay! Cebine bakmak isteyince hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da evinin taksitini ödemek için 30 bin lirasını mont cebine koyan 82 yaşındaki emekli çiftçi, minibüste unuttuğunu iddia ettiği montunu ve parasını bir süre sonra bulamayınca büyük şok yaşadı.

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Malkara’nın Sağlamtaş Mahallesi’nde yaşayan 82 yaşındaki Hasan Özcan, Süleymanpaşa ilçesinden satın aldığı evin taksitini ödemek için montuna koyduğunu iddia ettiği yaklaşık 30 bin lira parayla Malkara’ya geldi. Hasan Özcan, ilçe merkezinde minibüsten indikten bir süre sonra montuyla birlikte mont cebine koyduğu parasının üzerinde olmadığını fark edince şoke oldu. Bindiği minibüste de montunu bulamayan yaşlı adam, soluğu karakolda aldı.

Montunu tamamen giymediğini ve minibüste uyukladığını ifade eden Özcan, “Ev almıştım, taksitini peşin yatırmak için yanıma para aldım. Minibüse bindikten sonra üzerimdeki montu tam giymemiştim. O sırada uyuklamışım. Dalgınlıkla arabadan indikten bir sonra da montumun üzerimde olmadığını fark ettim” diye konuştu. Hasan Özcan, parasının bulunması halinde bir miktarını hayır için kullanacağını söyledi. Yaşlı adamın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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