İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi! Merkez Bankası kritik verileri açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası (TCMB) tarafından reel ve finans sektöründen katılımcıların beklentilerinin derlendiği beklenti anketi Nisan ayı sonuçları yayımlandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12 olarak belirlenirken dolar/TL beklentisi ise 8,5749 olarak kaydedildi.

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Merkez Bankası tarafından reel ve finans sektöründen katılımcıların beklentilerinin derlendiği beklenti anketinin Nisan ayı sonuçları yayımlandı.

Mart ayında döviz kurunda yaşanan sert yükseliş sonrasında enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Anketten çıkan sonuca göre, Nisan'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12 olarak belirlendi.

Dolar beklentisi 8,5749

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisine ilişkin hızlı yükseliş dikkat çekti.

Buna göre Nisan anketinde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 8,5749 olarak kaydedildi. Mart anketinde bu beklenti 7,9455 olmuştu.