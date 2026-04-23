Beşiktaş'ın yeni sponsoru Cola Turka oldu

Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ile Dydo Drinco Satış ve Pazarlama Yöneticisi Hakan Kanber katıldı.

Cola Turka ile daha önce de sponsorluk çalışmaları olduğunu hatırlatan Adalı, "Daha önce 5 yıl boyunca futbol takımımıza forma sponsoru, erkek basketbol takımımıza da isim ve forma sponsoru olan Cola Turka önümüzdeki sezonun sonuna kadar futbol takımımızın şort ön sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza destek verecek. Cola Turka ile önceki dönemimizi şampiyonlukla noktalamıştık. Şimdi yaptığımız bu anlaşmanın da Beşiktaş'ımıza başarılar, şampiyonluklar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Asya pazarına açılmasıyla ilgili bir soruya Adalı, "Beşiktaş markasını en uzak noktalara varana kadar tanıtmaya çalışacağız. Bu sene de Koreli bir futbolcumuz aramıza katıldı. Kore ile ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Bu şekilde Beşiktaş markasını dünyanın en uç noktasına tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fuji: "Yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ise şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin en köklü kulübü Beşiktaş'la yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun farklı alanlarına desteklerimizi sunuyoruz. Cola Turka ile Beşiktaş arasındaki geçmişe dayanan samimi bir bağ bulunuyor. Geçmişten gelen bağımızı yeniden sahaya taşıyoruz. Anlaşma kapsamında 2027 sezonu sonuna kadar şort ön sponsoru olacak. Bu anlamlı işbirliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

Kanber ise iki marka arasında duygusal bir bağ olduğunu ve anlaşmayla bu bağı yeniden canlandırdıklarını söyledi.

İtalya Kupası'nda Inter'in finaldeki rakibi belli oldu
İtalya Kupası'nda Inter'in finaldeki rakibi belli oldu
ABD’den Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Ayrılmalarını tavsiye ediyoruz
ABD’den Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Ayrılmalarını tavsiye ediyoruz
Pezeşkiyan: İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır
Pezeşkiyan: İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır
DMM’den Elazığ’daki 'tebligatsız yıkım' iddialarına yalanlama
DMM’den Elazığ’daki 'tebligatsız yıkım' iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Sosyal medya düzenlemesi ve doğum iznini içeren teklif kabul edildi!
Sosyal medya düzenlemesi ve doğum iznini içeren teklif kabul edildi!
Ertuğrul Doğan, taraftardan destek istedi
Ertuğrul Doğan, taraftardan destek istedi
Bakan Çiftçi'den 'Gülistan Doku' açıklaması: Hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecek
Bakan Çiftçi'den 'Gülistan Doku' açıklaması: Hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecek
SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu
SOLOTÜRK pilotları öğrencilerle buluştu
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 26. duruşması sona erdi
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 26. duruşması sona erdi
Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 16 tutuklama
Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 16 tutuklama
Trump istedi, Tahran kabul etti! ABD ve İran'dan flaş açıklamalar
Trump istedi, Tahran kabul etti! ABD ve İran'dan flaş açıklamalar