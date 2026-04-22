Sosyal medya düzenlemesi ve doğum iznini içeren teklif kabul edildi!

Sosyal medya düzenlemesi ve doğum iznini içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM'de, kadınların doğum iznini artıran ve 15 yaş altına sosyal medya yasağını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, çalışan ebeveynlerin doğum izin süreleri önemli ölçüde uzatıldı. Düzenleme kapsamında kadın çalışanların toplamda 16 hafta olan annelik izni süresi 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni ise 5 günden 10 güne yükseltildi.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Yasalaşan teklifin bir diğer kritik maddesi ise çocukların dijital güvenliğini hedefliyor. Artık 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanırken, platformlara yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan mecralara ağır para cezaları ve reklam yasakları uygulanacak.

BAKAN GÖKTAŞ PAYLAŞTI

Bakan Göktaş resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğum izinleri ile sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlemelerimizi de içeren Sosyal Hizmetler Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı." ifadelerini kullandı.

