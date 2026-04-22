Trump istedi, Tahran kabul etti! ABD ve İran'dan flaş açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam edilmesi planlanan 8 kadın protestocunun cezasının kendi talebi üzerine iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, gelişmeyi çok iyi bir haber olarak nitelendirerek, "İran'da bu gece idam edilecek olan sekiz kadın protestocunun artık idam edilmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı." dedi.

'TALEBİME SAYGI GÖSTERDİKLERİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Alınan yeni kararın detaylarını paylaşan ABD Başkanı Trump, "Dördü derhal serbest bırakılacak, diğer dördü ise bir ay hapis cezasına çarptırılacak." ifadelerini kullandı.

İran yönetimine ve yetkililerine çağrısına verdikleri olumlu yanıttan dolayı teşekkür eden Trump, şunları kaydetti:

"İran'ın ve liderlerinin, Birleşik Devletler Başkanı olarak benim talebime saygı gösterip planlanan idamı iptal etmelerini çok takdir ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim."

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AĞIR ATEŞKES İHLALLERİYLE AÇIKLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise X sosyal medya platformundaki hesabından Trump'ın açıklamasıyla aynı zamanlarda ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı’nın ağır ateşkes ihlalleriyle açılmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, şunları aktardı:

'TAM BİR ATEŞKES DÜNYA EKONOMİSİNİN REHİN ALINMASIYLA İHLAL EDİLMEDİĞİ ZAMAN ANLAMLI OLUR'

“Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerde savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu zaman anlamlı olur."

Kalibaf ayrıca, “Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir.” ifadelerini kullandı.