İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Nisan tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."