DMM’den Elazığ’daki 'tebligatsız yıkım' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Elazığ’ın Maden ilçesinde bir evin tebligatsız yıkılmak istendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklama şöyle oldu:

İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR

Bazı haber ajansları tarafından servis edilen; “Elazığ’ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

HAK SAHİPLİĞİ BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, Maden ilçesinde belirlenen "Rezerv Yapı Alanı"nda vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 adet konut üretilmesi planlanmaktadır.

İŞGALCİ STATÜSÜNDE İKAMET ETTİĞİ BELİRLENMİŞTİR

Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşımızın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliği bulunmadığı tespit edilmiştir. İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir.

Buna rağmen; söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkânı sağlanmıştır.

Haberi bir "dezenformasyon aracı" olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.