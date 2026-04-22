İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 26. duruşması sona erdi

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 26. duruşması sona erdi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 26. duruşması tamamlandı

 "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.  Bugün davanın 26. duruşması görüldü. 

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI SAVUNMA YAPTI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savunma yaptı.

Sanık Pehlivan, İmamoğlu'nun avukatlığını üstlendiği için yargılandığını ve 10 aydır cezaevine olduğunu söyledi.

"TOPLANTIDA DEĞİLDİM"

Yaptığı tek şeyin aktif ve etkili avukatlık olduğunu, suç örgütü üyesi olmadığını savunan Pehlivan, kendisine iftira atıldığını ve iftiraların delil olamayacağını ifade etti.

Pehlivan, "Adem Soytekin 10 yıldır çalıştığı avukatı benim ayarladığımı söyledi. Benim ayarladığımı iddia ettiği avukat, 2021 yılında Adem Soytekin'in avukatıymış. Adem'in ifadesinde, 7 Mart toplantısı yaptığım iftirası var, HTS kayıtlarına bakılması yeterliydi. Toplantıda değildim." dedi.

İTİRAFÇILARIN DELİLLERİNİ YOK SAYDI

İtirafçıların delillerinin yok hükmünde olduğunu belirten Pehlivan, İmamoğlu liderliğinde gizli bir örgüt olduğu, gizli toplantılar yaptığı ve birilerini tehdit ettiği iddialarını reddetti.

Sanık Pehlivan'ın mahkeme heyetiyle ilgili iddiaları üzerine Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "Heyetle ilgili söylediklerinizin algı oluşturabilir." dedi.

Sanık Pehlivan da "Heyetinizle ilgili bir tespitim yanlış da olabilir. Yanlış söylemiş olabilirim." ifadesini kullandı.

27 NİSAN'A ERTELENDİ 

Duruşma, sanık Pehlivan'ın savunmasına devam edilmek üzere 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

