Vodafone'dan "Faturana Yansıt" ile 1 liraya kitap kampanyası

Vodafone, Kitapyurdu'ndan İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" kitabını Vodafone Pay kullanıcılarının 1 liraya satın alabileceği kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Vodafone'un alternatif ödeme yöntemi Vodafone Pay'deki "Faturana Yansıt" ödeme seçeneğiyle Kitapyurdu üzerinden "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" kitabı, nisan ayı boyunca 1 liraya satın alınabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için sepet tutarının en az 250 lira olması gerekiyor.

​​​​​​​Vodafone, 10 milyon kullanıcıya ulaşan Vodafone Pay'in "Faturana Yansıt" ödeme yöntemiyle faturalı hatlarda harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlarda ise bakiyeden düşerek alışveriş imkanı sunuyor.

Söz konusu yöntemle dijital abonelik, oyun, uygulama mağazaları ve birçok alandaki harcamalar faturaya yansıtılabiliyor ya da bakiyeden düşülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Pay ile yenilikçi çözümler sunarak müşterilere ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında farklılaşmış deneyimler sağladıklarını belirtti.

Vodafone Pay ile Faturana Yansıt hizmeti kapsamında yürüttükleri işbirliklerine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Şahin, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Şahin, "Vodafone Pay ile Faturana Yansıt, faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek alışveriş yapma imkanı sağlayan alternatif bir ödeme yöntemi. Artık, Faturana Yansıt ürünümüz Kitapyurdu alışverişleri için de geçerli. Bununla beraber yaptığımız kampanyada, müşterilerimiz, nisan ayı boyunca Kitapyurdu üzerinden İlber Ortaylı'nın 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır' kitabını Vodafone Pay ile Faturana Yansıt ödeme seçeneği ile yalnızca 1 liraya alabilecek." ifadelerini kullandı.