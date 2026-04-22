Anadolu Sigorta, Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girdi

Anadolu Sigorta, çalışan deneyimini odağına alan uygulamaları ve kurum kültürüyle Great Place to Work Türkiye'nin "En İyi İşverenleri 2026" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanların iş yeri deneyimini güven temelli kriterler doğrultusunda ölçen ve kurum kültürlerini uluslararası standartlarda değerlendiren Great Place to Work, her yıl çalışan bağlılığı, eşitlik, adalet, kapsayıcılık ve memnuniyet gibi başlıklarda öne çıkan şirketleri belirliyor. Anadolu Sigorta da bu kapsamda yürütülen çok boyutlu değerlendirme sürecinde güçlü performans sergileyerek öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

Değerlendirme sürecinin temelini oluşturan çalışan bağlılığı anketi, şirket genelinde yüksek bir katılımla gerçekleşti. "Güven", "saygı", "adalet", "gurur" ve "takım" ruhu başlıkları altında kurgulanan ankete katılan çalışanlar deneyimlerini anonim şekilde paylaştı.

Anket sonuçlarının yanı sıra, şirketin insan kaynakları uygulamaları, çalışan deneyimi süreçleri ve kurum kültürünü detaylı şekilde ele alan kapsamlı dokümanlar da değerlendirmeye sunuldu.

Ödülü, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İdil Pamir ve Anadolu Sigorta'nın İnsan Kaynakları ekibi birlikte aldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen İdil Pamir, bir asırlık köklü geçmişiyle Anadolu Sigorta'nın çalışan deneyimini stratejik öncelikleri arasında konumlandırmaya devam ettiğini belirtti.

Pamir, güçlü kurum kültürü, şeffaf iletişim anlayışı ve sürekli gelişimi destekleyen uygulamalarıyla, çalışma arkadaşlarının kendilerini değerli hissettikleri bir ortamı hedeflediklerini vurgulayarak, "Elde ettiğimiz bu başarı, sektörümüzde insan odaklı yaklaşımımız, güvene dayalı kurum kültürümüz ve sürdürülebilir iş yapış biçimimizle de öne çıktığımızı bir kez daha ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Muhabir:Muhammet Fatih Kabasakal