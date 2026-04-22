Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 16 tutuklama

Uşak Belediyesi'ne yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan 16 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Türkiye, Uşak Belediyesi'ndeki operasyonu konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçları kapsamında soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yarı çıplak basılan ve burada gözaltına alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Gelişmelerin ardından Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha gerçekleştirildi. 

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma yeni deliller, tanık beyanları ve dijital incelemelerle derinleşerek ikinci dalga operasyonuna ulaştı.

20 Nisan'da İstanbul, Uşak ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.

16 TUTUKLAMA

Büyük kısmı belediye çalışanları, iş insanlarından oluşan 29 şüpheli bugün sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 

TUTUKLANANLARIN İSİMLERİ

Tutuklanan şüphelilerin isimleri ise şöyle sıralandı;

Ahmet Arslan

Ahmet Yıldız

Ali Arı

Fahreddin Altundal

Ferhat Cucu

Mehmet Arslan

Mustafa Arslan

Rahmi Altundal

Sefa Taşcı

Akın Cantürk

Celalettin Çoban

Cemal Ak

Ceren Yeşildağ

Özhan Özgöbek

Ulaş Küçükakın

Ümut Demir

