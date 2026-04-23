İtalya Kupası'nda Inter'in finaldeki rakibi belli oldu

İtalya Kupası'nda Lazio, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten maçta Atalanta'ya penaltılarla 2-1 üstünlük kurarak finale yükseldi.

İlk maçı 2-2 berabere biten İtalya Kupası yarı final rövanşında Atalanta, New Balance Arena'da Lazio'yu ağırladı.

Alessio Romagnoli'nin 84 ve Mario Pasalic'in 86. dakikada attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Konuk takımın kalecisi Edoardo Motta'nın 4 vuruşta gole izin vermediği penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Lazio, finale kaldı ve Inter'in rakibi oldu.

Lazio ile Inter arasındaki final maçı, 13 Mayıs'ta oynanacak.

