Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim petrolü 100 doların üzerine taşıdı

Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim petrolü 100 doların üzerine taşıdı

İran'ın, ABD yönetiminin açıkladığı ateşkes kararının ardından Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle iki yabancı gemiye müdahale ettiğine yönelik haber akışı, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar seviyesine taşıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 15.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2 artarak 100,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,56 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya ilişkin önerisini sunmasına kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD'nin tek taraflı ateşkes uzatma kararına ilişkin, "İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamaların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, "deniz güvenliğini tehlikeye atan" ve bunlardan birinin İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen iki yabancı gemiye el konulduğunu ve İran kıyılarına yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran için "kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

Ateşkesin korunabileceğine yönelik beklentiler fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, sahadaki gerilim ve çelişkili açıklamalar petrol piyasalarında oynaklığı artırarak fiyatların yeniden 100 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı.

