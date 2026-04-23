Pezeşkiyan: İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin diyalog yanlısı bir tutum sergilediğine atıf yaparak, “İran, her zaman diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır.” dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı.

“Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir.” diyen Pezeşkiyan, “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır.” ifadesini kullandı.