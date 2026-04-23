ABD’den Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı: Ayrılmalarını tavsiye ediyoruz

ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, İsrail ile Lübnan arasında süren geçici ateşkese rağmen güvenlik risklerinin devam ettiğini belirterek ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük geçici ateşkes anlaşması devam ederken ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden Lübnan ile ilgili çarpıcı bir duyuru geldi.

'ABD VATANDAŞLARININ LÜBNAN'DAN AYRILMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Lübnan'daki güvenlik durumu yakından takip edilmektedir. Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam etmekte ve hızla değişebilmektedir. Ticari uçuş seçenekleri mevcutken ABD vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılmalarını önemle tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ TAKİP EDİN'

Açıklamada, Lübnan'da bulunan ve ayrılmayı tercih etmeyen ABD vatandaşlarından ise acil durumlar için planlar hazırlamaları ve son dakika gelişmelerini takip etmeleri istendi.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.